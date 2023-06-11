Просто налийте воду в пакет: ефективні засоби від набридливих мух

Позбутися мух дуже легко

З настанням тепла знову стає актуальною проблема комах у приміщенні. Набридливі мухи активізувалися і так і норовлять залетіти у квартиру.

Якщо житло атакують комахи, не потрібно відразу ж бігти до магазину за хімічними засобами та липкими пастками. Позбутися комах можна за допомогою підручних засобів і продуктів.

Ось кілька дієвих методів боротьби з мухами, які позбавлять необхідності ганятися за комахами з мухобойкою, або з флаконом отрути.

Мішок з водою. Наповніть поліетиленовий пакетик водою та підвісьте його в кімнаті. На сонці вода даватиме різнокольорове відображення, яке відлякає мух. За альтернативу можна використовувати компакт-диски. Їх можна підвішувати на вікна та мотузки для білизни на балконі.

Розставте по будинку ароматні рослини. Мух відлякують запахи базиліка, лаванди, м’яти.

Зробіть пастку для мух із пластикової пляшки. "Телеграф" докладно розповідав, як правильно змайструвати таку пастку.

Використовуйте лимон. Розріжте плід навпіл і застроміть у часточки парасольки гвоздики. Розрізаний лимон помістіть на підвіконні або на обідньому столі. Також мух відлякує запах часнику. Його потрібно розкласти біля вікон та дверей, через які мухи проникають у приміщення.

Раніше "Телеграф" ділився ароматним способом вигнання тарганів.