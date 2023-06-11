Як швидко прибрати плісняву: фантастичний трюк з одним простим інгредієнтом

Для лайфхаку проти плісняви не потрібні агресивні хімікати

У будинках з поганою вентиляцією може утворюватися пліснява. Запах затхлості та вогкості, конденсат на вікнах – перші "тривожні" дзвіночки. Однак навіть якщо ви виявили на стінах житла плісняву, є дієвий спосіб упоратися з грибком.

Щоб позбутися плісняви в будинку, використовуйте один дешевий підручний інгредієнт – столовий оцет. Про фантастичний трюк розповідає видання Express.

Цвіль потрібно видаляти якнайшвидше, інакше спори грибка почнуть розростатися, займаючи все більше тієї чи іншої поверхні. Не поспішайте витрачати гроші на магазинні агресивні хімікати, а скористайтеся альтернативою – звичайним оцтом, який допомагає у боротьбі з цвіллю в будинку.

Як позбутися цвілі за допомогою оцту? Оцет, змішаний з водою, руйнує широкий спектр плісняви та грибків завдяки його кислому pH (водневий показник). Ви можете розпорошити оцет на уражену ділянку, а потім змити його через 30 хвилин. Другий варіант: розбавити оцет з водою і розпорошити його на поверхню, що постраждала від плісняви, і залишити вбиратися.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка хитрість допоможе очистити від плісняви плитку. Метод підходить як для каменю, так і для кераміки та порцеляни.