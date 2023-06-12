Цвіль зникне з вашого будинку завдяки старій бабусиній хитрощі: швидко і просто

Боротьба з пліснявою — непросте завдання, але цілком вирішуване

Цвіль — це кошмар для багатьох будинків. Бувши джерелом забруднення всередині приміщень, пліснява завдає шкоди не тільки вашому інтер’єру, але і вашому здоров’ю, тому боротися з нею потрібно швидко та ефективно.

На щастя, ви можете придушити поширення цвілі за допомогою простих і зручних у використанні засобів, якими користувалися наші бабусі, пише портал santeplus. Що треба робити – читайте далі.

Як позбутися плісняви в будинку

Спочатку приготуйте пасту із харчової соди, змішавши одну чашку цього порошку з невеликою кількістю води, а потім нанесіть на ділянки, уражені пліснявою. Залишіть на годину, і потім потріть щіткою з твердою щетиною.

Потім помийте всі ділянки від соди, використовуючи мильну воду. Промийте все, а потім завершіть очищення, розпорошивши в місця, де була цвіль, воду з оцтом, щоб назавжди позбутися цих чорних плям. Протріть все чистою сухою тканиною і дайте висохнути, провітривши приміщення.

Важливо! Обов’язково захистіть себе рукавичками та маскою, перш ніж приступати до цієї, щоб не вдихнути небезпечні для вашого здоров’я запахи та спори.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка хитрість допоможе очистити від плісняви плитку. Метод підходить як для каменю, так і для кераміки та порцеляни.