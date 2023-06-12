Комахам на кухні не місце: як зробити репелент проти плодових мушок своїми руками

Не поспішайте витрачатися на пастки для мух, адже є ефективна натуральна альтернатива

Влітку в будинку з’являється більше небажаних комах. На кухні часто накопичуються плодові мушки, їх приваблюють фрукти, газовані напої та багато солодких запахів. Позбутися мух дуже просто, навіть не купуючи магазинні хімічні засоби.

В якості натуральних репелентів проти плодових мушок можуть служити деякі сильні запахи. Про це розповідає видання Express.

Так, природні репеленти – дієві засоби відлякування плодових мух. Наприклад, ви можете використовувати сильний запах сушеного базиліку, м’яти та лаврового листа. Просто залиште рослини там, де зазвичай водяться плодові мушки, це позбавить приміщення від небажаних комах.

Як альтернативу змішайте воду з ефірними оліями, такими як лемонграс, лаванда або евкаліпт. Отриману рідину можна розпорошувати по будинку в якості природного репеленту.

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