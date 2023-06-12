На допомогу прийде паперовий рушник: як швидко охолодити напої у спеку

Тепер не доведеться довго чекати, поки улюблений напій стане холодним

На пікніку і просто в спеку приємно пити охолоджені напої. Якщо з якоїсь причини вода, сік або алкоголь не були заздалегідь відправлені до холодильника, можна виправити ситуацію.

Звичайно ж, завжди можна кинути лід у склянку. Напій стане прохолоднішим, але він буде розбавлений. Є спосіб швидко охолодити напої, не використовуючи лід.

Все, що потрібно для цього лайфхака, — це рулон паперових рушників, трохи води та морозильна камера. Просто змочіть кілька паперових рушників водою та оберніть ними банки чи пляшки, які ви хочете охолодити.

Загорнувши, покладіть їх у морозильну камеру на 10-15 хвилин. Вода з паперових рушників замерзне та покриє напої тонким шаром льоду, пише lifesavvy. Так вони охолонуть помітно швидше, ніж просто в холодильнику.

Раніше "Телеграф" ділився лайфхаками, які допоможуть легко заснути у спеку.