Вам знадобиться рис: лайфхак, який допоможе швидко очистити сковорідку від нагару

Метод підходить для емальованого та алюмінієвого посуду

На кухні завжди потрібно підтримувати порядок і чистоту, не забувати після приготування їжі видаляти жир з духовки, а також очищати сковорідки від нагару, тому що він створює не тільки естетичну проблему, але і може нашкодити здоров'ю.

Як виявилося, швидко та ефективно очистити кухонне приладдя для смаження їжі допоможе звичайний рис. Таким лайфхаком з господинями поділилося у своєму матеріалі видання "Апостроф".

Але варто знати, що даний метод підходить не для всього посуду, а тільки для емальованого та алюмінієвого, в іншому випадку можна серйозно нашкодити кухонному приладдю і продукти до сковорідки почнуть прилипати ще більше.

Як боротися з нагаром на сковорідці

Візьміть горнятко рису, насипте у сковорідку, додайте стакан звичайної води, щоб вона покрила всю підгорілу ділянку. Потім поставте посуд на вогонь, щоб крупинки рису стали м'якими. Коли продукт розм'якне, вимкніть плиту. Далі почекайте поки вода охолоне і за допомогою дерев'яної лопатки почніть очищати сковорідку від жиру та нагару.

Раніше "Телеграф" писав, як за лічені хвилини можна очистити мікрохвильову піч від жиру та залишків їжі. В цьому господиням допоможе сік лимону.