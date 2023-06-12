Вам знадобиться рис: лайфхак, який допоможе швидко очистити сковорідку від нагару
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Метод підходить для емальованого та алюмінієвого посуду
На кухні завжди потрібно підтримувати порядок і чистоту, не забувати після приготування їжі видаляти жир з духовки, а також очищати сковорідки від нагару, тому що він створює не тільки естетичну проблему, але і може нашкодити здоров'ю.
Як виявилося, швидко та ефективно очистити кухонне приладдя для смаження їжі допоможе звичайний рис. Таким лайфхаком з господинями поділилося у своєму матеріалі видання "Апостроф".
Але варто знати, що даний метод підходить не для всього посуду, а тільки для емальованого та алюмінієвого, в іншому випадку можна серйозно нашкодити кухонному приладдю і продукти до сковорідки почнуть прилипати ще більше.
Як боротися з нагаром на сковорідці
Візьміть горнятко рису, насипте у сковорідку, додайте стакан звичайної води, щоб вона покрила всю підгорілу ділянку. Потім поставте посуд на вогонь, щоб крупинки рису стали м'якими. Коли продукт розм'якне, вимкніть плиту. Далі почекайте поки вода охолоне і за допомогою дерев'яної лопатки почніть очищати сковорідку від жиру та нагару.
Раніше "Телеграф" писав, як за лічені хвилини можна очистити мікрохвильову піч від жиру та залишків їжі. В цьому господиням допоможе сік лимону.