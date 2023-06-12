Плями від полуниці на одязі: як врятувати улюблені речі

Плями від полуниці можна легко видалити за допомогою підручних продуктів

Свіжа, соковита, солодка полуниця може не тільки подарувати задоволення від її вживання, але й залишити на одязі плями, що важко виводяться. Якщо на білому або кольоровому одязі з’явилися явні сліди вживання полуниці, не впадайте у відчай. Якщо діяти акуратно і швидко, вивести плями полуниці з одягу не складе особливих труднощів.

Насамперед не намагайтеся замочити одяг. Так сік полуниці розтечеться ще більше. Сухою серветкою рухами від країв до середини плями заберіть м’якоть і промокніть залишки полуниці.

Деякі господині для виведення плям від ягід використовують окріп. Тонким струменем наливають воду на місце забруднення. Перш ніж використовувати цей метод, потрібно з’ясувати, чи не зіпсує окріп тканину. Такий метод точно не підходить для виробів із шовку та інших делікатних тканин.

Прибрати пляму полуниці з делікатної тканини можна за допомогою солі, радить "Вікна". Сіль великого помелу потрібно змішати з водою до утворення кашки. Одяг розкласти на рівній поверхні, підстелити під зворотний бік плями паперову серветку. Пляму треба обробити м’якою ганчірочкою або губкою, змоченою у суміші. Кашку треба наносити від краю до середини та періодично міняти серветку.

Незамінні в побуті сода та оцет теж допоможуть упоратися з плямою полуниці. Два компоненти змішати до стану пасти. Річ з плямою промити під холодною проточною водою і промокнути. Потім на пляму нанести соду з оцтом. Через пів години прибрати суміш і прополоскати пляму. Вона має зникнути чи збліднути. Процедуру потрібно повторити, якщо з 1 разу пляма не вивелася.

Ще один засіб від плям полуниці – лимонна кислота. 2 г лимонної кислоти розвести у 250 мл прохолодної води. Нанести розчин на забруднену область на 20 хвилин, а потім випрати річ руками або в машинці за низької температури.

Перекис водню розчинить сліди від ягід. Потрібно змішати 1 ч. л. перекису та 100 мл води. За допомогою м’якої ганчірки чи губки нанести засіб на пляму. Через 5 хвилин ретельно все змити водою.

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