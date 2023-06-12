Як почистити ковдру, не перучи її в машинці: два геніальні трюки

Освіжити ковдру допоможе один аптечний засіб

Очистити ковдру в домашніх умовах не завжди просто, деякі вироби важко помістити в пральну машину. Однак освіжити ковдри можна і без цього приладу, а лише за допомогою двох простих лайфхаків.

Ваша ковдра буде чистою і свіжою, якщо періодично виконувати з нею два спритні трюки. Докладніше розповідає видання Express.

По-перше, рекомендується регулярно провітрювати ковдру на вулиці у ясну погоду. Сонячне світло є фантастичним природним дезодорантом, яке допоможе усунути будь-які неприємні запахи, у тому числі поту. Крім того, цей трюк допоможе вилучити зайву вологу. Просто залиште ковдру на кілька годин на вулиці.

По-друге, ви можете очистити ковдру від плями без прання. Для цього обробіть забруднене місце перекисом водню, а потім промийте чистою водою.

Додамо, що ретельно чистити ковдру необхідно кожні шість місяців, але швидка та проста порада з провітрюванням – ідеальний спосіб зберегти свіжість постелі у проміжку між місяцями.

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