Рушник, лід та природний холодильник: як швидко охолодити напій у спеку

Влітку бажано завжди зберігати в морозилці кубики льоду

Впоратися з часом нестерпною спекою в літній період добре допомагають холодні напої. Однак буває і так, що вдома чи в магазині немає охолодженої води, чаю чи газованки. Зробити їх холодними за лічені хвилини — цілком просте завдання.

"Телеграф" розповідає кілька ефективних способів, як охолодити напій у домашніх умовах чи на природі.

Миска з льодом

Для цього методу знадобиться скляна миска з товстими стінками. Її необхідно наповнити водою та засипати в неї кубики льоду у співвідношенні 50/50. Далі слід додати щіпку солі. Іони натрію та хлору почнуть взаємодіяти з водою, і температура знижуватиметься.

Напій або напої потрібно занурити в розчин, що вийшов, і швидко розмішати. Через дві хвилини він стане прохолодним і його вже можна діставати та вживати.

Паперовий рушник

Швидко охолодити напій можна за допомогою паперового рушника, який потрібно буде намочити водою і потім повністю загорнути в нього банку або пляшку. Потім її потрібно відправити у морозилку на 10-15 хвилин. Це вистачить, щоб напій став досить прохолодним.

Природний холодильник

Якщо під час відпочинку на природі вам захотілося холодного напою, зробити його максимально просто, використовуючи природний холодильник — воду. Для цього потрібно закопати пляшку або банку в пісок на дні й вже зовсім скоро напій стане прохолодним.

Термосумка

Термосумка може стати чудовим холодильником для ваших напоїв. Для цього методу потрібно поставити пляшки в термосумку і присипати їх льодом. Чим краща термоізоляція сумки, тим довше лід не танутиме.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як охолодити квартиру в літню спеку без кондиціонера. Шість простих лафхаків дозволять зробити це максимально швидко та просто.