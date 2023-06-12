У будинку не буде жодного комара: які запахи не виносять ці комахи

Впоратися з комарами можна без хімікатів

У літню пору в будинку частіше з’являються небажані гості — всілякі комахи, включаючи мух і комарів. З останніми можна легко впоратися за допомогою натуральних засобів. Певні запахи відлякають "кровопійців" від вашого житла.

Щоб позбавитися комарів у будинку, використовуйте натуральні запахи, які вони ненавидять. Про це розповідає видання Express.

Так, природний спосіб проти комарів – використання натуральних ароматів, які ненавидять ці комахи. Ви можете розмістити в будинку свічки з ароматом цітронели або лаванди. Два ці варіанти дуже ефективні для відлякування комарів, вони не виносять ці аромати. Варто визнати, що свічка "працює" тільки якщо комарі знаходяться в безпосередній близькості.

Крім того, відмінно відлякують комарів деякі ефірні олії. Підійдуть такі аромати: лаванди, лимона, евкаліпта, лемонграсу, м’яти перцевої, гвоздики та чайного дерева. Налийте кілька крапель вибраної ефірної олії в пульверизатор з водою, струсіть — так ви отримаєте саморобний спрей від комарів. Наносьте засіб безпосередньо на шкіру та по будинку, але будьте обережні з тканинами, оскільки вони можуть забруднитись.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися мух у житлі. Дієву пастку легко виготовити своїми руками.