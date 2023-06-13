Як вивести плями трави на джинсах: 5 лайфхаків, які допоможуть упоратися з проблемою

Плями від трави бажано обробити якнайшвидше

Влітку ми багато часу проводимо на природі, тому існує велика ймовірність забруднити речі травою або пилком квітів. А відіпрати плями, особливо на джинсах, при пранні яких і так важливо враховувати безліч нюансів, не так просто. Але способи існують і в цьому допоможуть прості засоби, які, напевно, є у кожної господині.

Плями від трави необхідно обробити якнайшвидше, тоді шанс позбутися їх буде значно вищим. Видання "Уніан" у своєму матеріалі поділилося з господарками дієвими лайфхаками, які допоможуть усунути проблему.

Як легко позбутися від плям трави на джинсах

Нашатирний спирт

Такий спосіб допоможе навіть вивести старі забруднення. Візьміть склянку теплої води 250 мл і розведіть у ній 1 чайну ложку нашатирю. Обробіть пляму і залиште річ на 15-20 хвилин. Потім натріть пляму господарським милом, замочіть у воді та відправте у пральну машину.

Перекис водню

Цей метод використовуйте тільки на світлих/білих джинсах, інакше разом із плямою злізе фарба. Щоб видалити забруднення обробіть ділянку з лицьового та виворітного боку перекисом, потріть, а потім виперіть річ.

Засоби для виведення плям

Це не народний засіб, але дуже ефективний проти різноманітних плям. Головне вибирати не сильно "агресивний" засіб для виведення плям за складом. Перед застосуванням прочитайте інструкцію, як правило, потрібно обробити проблемну ділянку, потерти, залишити на 20 хвилин, а потім відправити в пральну машину.

Господарське мило

Мабуть, найпростіший і бюджетний спосіб позбавити джинси від плям. Візьміть господарське мило, змочіть тканину у гарячій воді та обробіть забруднення. Потріть щіткою або губкою і залиште на 15-20 хвилин. Потім відправте річ у пральну машину.

Сіль

Можна спробувати позбутися плям за допомогою солі. Розмішайте 1 столову ложку спеції у склянці води, обробіть ділянку одягу розчином, залиште на півгодини та випрайте джинси.

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