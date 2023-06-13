Кішка не наблизиться до горщика: як відучити тварину псувати квіти

Розповідаємо, що відлякує котів від квітів

Кішки приносять неабияку кількість радості своїм господарям. Але ж вони створюють деякі проблеми. Чотирилапі часто псують кімнатні рослини — об’їдають їх, або скидають горщики.

У TikTok поділилися лайфхаком, як відвадити кота від свійських рослин. Цей спосіб не вимагає особливих зусиль та витрат. Достатньо мати вдома скотч чи малярську стрічку.

Блогер радить просто розташувати скотч навколо квітки липкою стороною догори. Можливість вступити у щось липке відіб’є у тварини бажання наближатися до рослини.

Якщо цей варіант з якихось причин не підходить, можна вдатися до засобів із сильним ароматом, які відлякають кішку. Так, в землю рекомендують додавати мелену каву, яка одночасно її і живитиме, або класти в горщик цедру лимона або апельсина.

Щоб кішка не копалася в горщику, можна встромити шпажки по поверхні ґрунту. Це ускладнить їй доступ до землі і не дозволить її копати.

Раніше "Телеграф" писав, як відучити кішку гризти дроти.