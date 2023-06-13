П’ять простих способів позбутися неприємних запахів на кухні: ви забудете про поширену проблему

Якщо провітрювання не допомагає – спрацюють ці засоби

Пригоріла їжа, несвіжі овочі або переповнене відро для сміття — все це можливі причини появи неприємного запаху в кухні. Позбутися амбре можна використовуючи освіжувач повітря, або ж за допомогою натуральних засобів.

"Телеграф" розповість, які продукти допоможуть швидко освіжити повітря на кухні.

Оцет

Оцет широко застосовується у побуті та є на кожній кухні. Якщо після приготування їжі в приміщенні пахне жиром або димом, просто закип’ятіть каструлю з водою та невеликою кількістю оцту. Розлийте оцтову воду в невеликі ємності та розставте в різних місцях на кухні. Як тільки неприємні запахи зникнуть, добре провітріть приміщення, щоб позбутися і запаху оцту. А щоб запах оцту не так сильно відчувався, у миски можна додати трохи розмарину, лимона або паличок кориці.

Кориця

Прокип’ятіть палички кориці в каструлі близько п’яти хвилин, а потім дайте їм охолонути. Кухня практично миттєво наповниться приємним ароматом.

Цитрусові

Розставте по кімнаті ємності з водою та цедрою лимона чи апельсина. Це швидкий спосіб освіжити повітря. Він буде ефективним, якщо в кухні не стоїть сильний запах диму або смаженого.

Картопля

Якщо ваші каструлі та сковорідки все ще пахнуть залишками їжі після приготування, ситуацію виправить картопля. Наріжте її часточками, посипте зверху морською сіллю і залиште в каструлі або сковороді на кілька годин. Після цього неприємний запах зникне з посуду.

Кава

Кавові зерна добре вбирають запахи. Поставте в кухні миску із зернами й вона позбавлятиме вас від неприємних ароматів.

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