Як повернути білизну тюлі: потрібен лише один бюджетний засіб

Цей лайфхак значно спростить життя господаркам

Біла тюль з часом тьмяніє, на ньому з’являються пожовклі плями, так само як на постільній білизні або подушках. І це дуже засмучує, оскільки псує весь інтер’єр. Але є простий та бюджетний засіб, який допоможе позбавитися від проблеми і повернути тканині первозданний вигляд.

Експерти поділилися з господарками дієвим лайфхаком, який значно спростить їм процес прання тюлі. А весь секрет полягає у кухонній солі. У своєму матеріалі видання "Meta" детальніше розповіло про цей спосіб.

Зазвичай тюль перуть з хімічними засобами, проте вони досить агресивні по відношенню до крихкої тканини, особливо деякі види відбілювачів, які здатні її пошкодити. Але можна обійтися без "хімії" та звернутися за допомогою до народних засобів.

Лайфхак, який допоможе повернути тюлі білий колір

Хазяйкам потрібно приготувати спеціальний розчин. Налийте в ємність 5 літрів води температурою, яка не перевищує 40 градусів. Додайте 5 столових ложок солі та 5 прального порошку, ретельно перемішайте, щоб сіль та порошок повністю розчинилися. У цей розчин потрібно опустити тюль і залишити в ньому цілу ніч, а вранці сполоснути чистою водою.

"Телеграф" писав раніше, в якому розчині потрібно замочити рушники, щоб вивести найбрудніші плями. Знадобляться лише два "копійчані" засоби.