Кращий союзник для чищення: хитрість, як привести до ладу замшеве взуття всього одним засобом

Замша дуже делікатна у догляді.

М’яка, шикарна та елегантна замша потребує регулярного догляду, щоб вона завжди мала чудовий вигляд, як у принципі і будь-яке інше взуття. Однак цей матеріал все ж таки більш чутливий до плям і бруду.

Для чищення та догляду за замшевим взуттям нема потреби витрачатися на покупку відповідних коштів. Завдяки простим побутовим засобам можна легко доглядати, пише santeplus.

Хоча це може здатися дивним, але найкращим союзником для очищення замшевого взуття є харчова сода. Вона дуже ефективна і здатна видаляти плями та липкі залишки без шкоди для якості матеріалу.

Важливо! Перш ніж розпочинати чищення, перевірте цей прийом на невеликій непомітній ділянці, щоб переконатися, що ваше взуття не буде пошкоджене.

Використання порошку харчової соди є хорошим способом очищення замшевого взуття, особливо якщо воно забруднене водою або рідинами на водній основі. Сода нейтралізує неприємні запахи та липкі залишки.

Необхідні інгредієнти та матеріали:

Харчова сода

щітка для замшевого взуття.

Що робити:

Насипте багату кількість харчової соди на проблемну ділянку. Залишіть діяти на кілька годин. Використовуючи замшеву щітку, акуратно утріть порошок у матеріал, не надаючи сильного тиску. Залиште на кілька годин або на ніч для досягнення найкращих результатів. Повторюйте операцію (за потреби) до повного зникнення неприємних запахів та плям. Після цього знову використовуйте щітку для замші, щоб видалити залишки харчової соди і дайте взуттю висохнути на повітрі, щоб провітрити її.

Раніше ми розповідали, як позбутися неприємного запаху на одязі без прання. Виявляється, це цілком реально, причому спосіб ще досить швидкий.