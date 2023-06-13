Ваші меблі будуть як нові: ефективний трюк, як очистити тканинний диван від будь-яких плям
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Тканинні дивани більш сприйнятливі до плям порівняно зі шкіряними.
Щоб розслабитися після довгого робочого дня або прийняти гостей, вам просто потрібний диван у вітальні. Однак, як би ви не були обережні, меблі не захищені від різних плям: від вина, кави чи шоколаду. На щастя, є прості та дуже ефективні методи його очищення.
Знепилення та очищення поверхні дивана від крихт та бруду – важливий етап перед початком збирання, пише santeplus. Тому перед нанесенням очищувального засобу чистою сухою ганчіркою протріть тканину, не забуваючи про кути і закутки.
Як почистити тканинний диван.
Вам знадобиться:
- 1 склянка теплої води
- 1 чайна ложка харчової соди
- 1 чайна ложка оцту
- 1 чайна ложка рідини для миття посуду
- пульверизатор
Що робити:
- Перший етап складається з підготовки швидкого та ефективного засобу для очищення. Приготуйте суміш, що складається з чайної ложки оцту, харчової соди, рідини для миття посуду та 1 склянки теплої води. Змішайте все та налийте все в пульверизатор.
- Розпиліть розчин на серветку з мікрофібри, потім обережно протріть плями. Щільно натисніть, щоб промокнути пляму, а потім протріть, не докладаючи зусиль.
- Дайте дивану висохнути в приміщенні, що провітрюється.
Важливо! Рекомендується протестувати засіб на непомітній ділянці, перш ніж наносити його на диван.
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