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Ваші меблі будуть як нові: ефективний трюк, як очистити тканинний диван від будь-яких плям

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Очистити меблі можна без використання хімікатів
Очистити меблі можна без використання хімікатів. Фото pexels.com

Тканинні дивани більш сприйнятливі до плям порівняно зі шкіряними.

Щоб розслабитися після довгого робочого дня або прийняти гостей, вам просто потрібний диван у вітальні. Однак, як би ви не були обережні, меблі не захищені від різних плям: від вина, кави чи шоколаду. На щастя, є прості та дуже ефективні методи його очищення.

Знепилення та очищення поверхні дивана від крихт та бруду – важливий етап перед початком збирання, пише santeplus. Тому перед нанесенням очищувального засобу чистою сухою ганчіркою протріть тканину, не забуваючи про кути і закутки.

Як почистити тканинний диван.

Вам знадобиться:

  • 1 склянка теплої води
  • 1 чайна ложка харчової соди
  • 1 чайна ложка оцту
  • 1 чайна ложка рідини для миття посуду
  • пульверизатор

Що робити:

  1. Перший етап складається з підготовки швидкого та ефективного засобу для очищення. Приготуйте суміш, що складається з чайної ложки оцту, харчової соди, рідини для миття посуду та 1 склянки теплої води. Змішайте все та налийте все в пульверизатор.
  2. Розпиліть розчин на серветку з мікрофібри, потім обережно протріть плями. Щільно натисніть, щоб промокнути пляму, а потім протріть, не докладаючи зусиль.
  3. Дайте дивану висохнути в приміщенні, що провітрюється.

Важливо! Рекомендується протестувати засіб на непомітній ділянці, перш ніж наносити його на диван.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно чистити подушку, якщо її не можна прати у пральній машині. На допомогу прийде перевірений спосіб.

Теги:
#Прибирання #Плями #Диван #Лайфхак