Ваші меблі будуть як нові: ефективний трюк, як очистити тканинний диван від будь-яких плям

Тканинні дивани більш сприйнятливі до плям порівняно зі шкіряними.

Щоб розслабитися після довгого робочого дня або прийняти гостей, вам просто потрібний диван у вітальні. Однак, як би ви не були обережні, меблі не захищені від різних плям: від вина, кави чи шоколаду. На щастя, є прості та дуже ефективні методи його очищення.

Знепилення та очищення поверхні дивана від крихт та бруду – важливий етап перед початком збирання, пише santeplus. Тому перед нанесенням очищувального засобу чистою сухою ганчіркою протріть тканину, не забуваючи про кути і закутки.

Як почистити тканинний диван.

Вам знадобиться:

1 склянка теплої води

1 чайна ложка харчової соди

1 чайна ложка оцту

1 чайна ложка рідини для миття посуду

пульверизатор

Що робити:

Перший етап складається з підготовки швидкого та ефективного засобу для очищення. Приготуйте суміш, що складається з чайної ложки оцту, харчової соди, рідини для миття посуду та 1 склянки теплої води. Змішайте все та налийте все в пульверизатор. Розпиліть розчин на серветку з мікрофібри, потім обережно протріть плями. Щільно натисніть, щоб промокнути пляму, а потім протріть, не докладаючи зусиль. Дайте дивану висохнути в приміщенні, що провітрюється.

Важливо! Рекомендується протестувати засіб на непомітній ділянці, перш ніж наносити його на диван.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно чистити подушку, якщо її не можна прати у пральній машині. На допомогу прийде перевірений спосіб.