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Усього 10 хвилин у цьому розчині, і ложки та виделки будуть як нові: хитрість без хімії

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Використовуйте пасту з харчової соди для надання блиску сріблу
Використовуйте пасту з харчової соди для надання блиску сріблу. Фото santeplusmag.com

Срібні вироби знову сяятимуть за допомогою цього трюку

Блиск столового срібла надає вишуканого вигляду нашому столу, проте срібло — це матеріал, який має властивість тьмяніти при контакті з повітрям і з часом втрачати свій блиск. На ринку є різні продукти для чищення срібних предметів, але вони містять агресивні хімічні речовини, яких можна уникнути.

Щоб відновити блиск столового срібла, харчова сода – ваш чудовий союзник, пише портал santeplus. Вона видалить потьмяніння з вашого срібла, причому за дуже короткий проміжок часу.

Як очистити столові прилади до блиску

Вам потрібно:

  • склянку харчової соди;
  • трохи води;
  • контейнер;
  • м’яка тканина чи губка.

Що робити:

  1. У контейнері змішайте харчову соду з кількома ложками води, щоб вийшла паста;
  2. Занурте чисту тканину або губку в пасту, потім протріть срібні предмети, що потьмяніли;
  3. Залиште на кілька хвилин, якщо ваші прилади не дуже пошкоджені. Якщо вони дуже тьмяні, залиште пасту діяти на 10 хвилин;
  4. Ретельно промийте столове срібло холодною водою та обов’язково видаліть харчову соду з усіх кутів;
  5. Ретельно висушіть срібло столове і злегка відполіруйте його м’якою тканиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще можна очистити столові прилади з нержавіючої сталі в домашніх умовах. Хитрі господині вдаються до перевіреного способу, який впорається навіть зі слідами кави та чаю.

Теги:
#Прибирання #Частка #Столові прилади #Лайфхак