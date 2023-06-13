Усього 10 хвилин у цьому розчині, і ложки та виделки будуть як нові: хитрість без хімії

Срібні вироби знову сяятимуть за допомогою цього трюку

Блиск столового срібла надає вишуканого вигляду нашому столу, проте срібло — це матеріал, який має властивість тьмяніти при контакті з повітрям і з часом втрачати свій блиск. На ринку є різні продукти для чищення срібних предметів, але вони містять агресивні хімічні речовини, яких можна уникнути.

Щоб відновити блиск столового срібла, харчова сода – ваш чудовий союзник, пише портал santeplus. Вона видалить потьмяніння з вашого срібла, причому за дуже короткий проміжок часу.

Як очистити столові прилади до блиску

Вам потрібно:

склянку харчової соди;

трохи води;

контейнер;

м’яка тканина чи губка.

Що робити:

У контейнері змішайте харчову соду з кількома ложками води, щоб вийшла паста; Занурте чисту тканину або губку в пасту, потім протріть срібні предмети, що потьмяніли; Залиште на кілька хвилин, якщо ваші прилади не дуже пошкоджені. Якщо вони дуже тьмяні, залиште пасту діяти на 10 хвилин; Ретельно промийте столове срібло холодною водою та обов’язково видаліть харчову соду з усіх кутів; Ретельно висушіть срібло столове і злегка відполіруйте його м’якою тканиною.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще можна очистити столові прилади з нержавіючої сталі в домашніх умовах. Хитрі господині вдаються до перевіреного способу, який впорається навіть зі слідами кави та чаю.