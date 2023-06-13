Усього 10 хвилин у цьому розчині, і ложки та виделки будуть як нові: хитрість без хімії
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Срібні вироби знову сяятимуть за допомогою цього трюку
Блиск столового срібла надає вишуканого вигляду нашому столу, проте срібло — це матеріал, який має властивість тьмяніти при контакті з повітрям і з часом втрачати свій блиск. На ринку є різні продукти для чищення срібних предметів, але вони містять агресивні хімічні речовини, яких можна уникнути.
Щоб відновити блиск столового срібла, харчова сода – ваш чудовий союзник, пише портал santeplus. Вона видалить потьмяніння з вашого срібла, причому за дуже короткий проміжок часу.
Як очистити столові прилади до блиску
Вам потрібно:
- склянку харчової соди;
- трохи води;
- контейнер;
- м’яка тканина чи губка.
Що робити:
- У контейнері змішайте харчову соду з кількома ложками води, щоб вийшла паста;
- Занурте чисту тканину або губку в пасту, потім протріть срібні предмети, що потьмяніли;
- Залиште на кілька хвилин, якщо ваші прилади не дуже пошкоджені. Якщо вони дуже тьмяні, залиште пасту діяти на 10 хвилин;
- Ретельно промийте столове срібло холодною водою та обов’язково видаліть харчову соду з усіх кутів;
- Ретельно висушіть срібло столове і злегка відполіруйте його м’якою тканиною.
Раніше "Телеграф" розповідав, як ще можна очистити столові прилади з нержавіючої сталі в домашніх умовах. Хитрі господині вдаються до перевіреного способу, який впорається навіть зі слідами кави та чаю.