Жовті плями більше не проблема: як вивести сліди від поту з одягу — три прості хитрощі

Щоб позбутися плям, потрібно буквально те, що є під рукою

Багато господинь знають, що вивести жовті плями від поту з одягу — завдання не просте. Часом звичайне прання речі в пральній машинці не рятує від цієї проблеми. "Телеграф" розповідає про кілька ефективних способів виведення плям від поту з одягу.

Для усунення жовтих слідів не потрібно багато часу і тим більше великих витрат. Зробити засоби, які виведуть плями, можна буквально із підручних засобів.

Миючий засіб та аспірин

Для цього способу знадобиться одна склянка води, зубна щітка, одна таблетка аспірину та миючий засіб.

Таблетку потрібно розчинити в склянці з водою і додати туди трохи миючого засобу. Далі отриману суміш потрібно нанести на пляму та потерти зубною щіткою.

Потім на 10 хвилин одяг слід залишити з нанесеною сумішшю, а після закінчення часу сполоснути його, щоб позбутися залишків.

Сода

Харчова сода — це натуральний очищувач, що дезодорує. З її допомогою можна вивести жовті плями та запах поту з одягу. Цей спосіб підходить для використання на світлій тканині.

Так, знадобиться ½ склянки холодної води + 4 столові ложки соди + зубна щітка. Соду потрібно розвести у воді до утворення густої пасти. Потім отриману суміш потрібно втерти в пляму і залишити на кілька годин. Після цього потріть плями зубною щіткою, щоб прибрати соду, і прополощіть річ у прохолодній воді.

Сіль

Позбутися слідів від поту на одязі можна навіть за допомогою просто солі, яка є вдома у кожного. Однак її можна наносити лише на грубі тканини.

Для цього знадобиться дві ложки солі та зубна щітка. Сіль необхідно втерти в плями та залишити на 10-12 годин. Потім ці місця потрібно почистити зубною щіткою та випрати речі в пральній машині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко і просто вивести плями від полуниці з одягу. Зробити це можна за допомогою підручних продуктів.