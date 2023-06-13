Іменини Ігоря у 2023 році: всі дні, коли Ігор святкує День ангела

Серед носіїв цього імені князі, поети, спортсмени та політичні діячі

Чоловіче ім’я Ігор нехай на сьогоднішній день не дуже популярне, проте має досить велике поширення в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки взялося і коли всі Дні ангела Ігоря протягом року.

Значення імені Ігор

Досі точаться дискусії про походження імені Ігор, — за найпоширенішою версією, воно походить від давньоскандинавського імені Інґвар, що перекладається як "той, кого оберігає бог родючості Фрейр". Згідно з норвезькою версією, ім’я Ігор може означати "стрілець", "лучник", за англійською версією, — "степовий воїн", "піхотинець". Також є слов’янська версія, за якою ім’я Ігор може брати початок від слів "гравець" або "ігрища".

У християнський іменослів ім’я Ігор увійшло, коли був канонізований великий князь Чернігівський та Київський Ігор Ольгович.

Зустрічаються також такі форми імені як Ігар, Ігорьок, Гор, Горя, Гога, Гора, Гоша, Ігоряша, Ігорка.

Серед відомих носіїв імені Ігор можна згадати такі особи як князь Київський Ігор Рюрикович, князь Новгород-Сіверський та Чернігівський Ігор Святославович, інженер Ігор Сікорський, фізик і політик Ігор Юхновський, композитор Ігор Щербаков, шоумен Ігор Ласточкін, ведучий Ігор Ласточкін, ведучий та продюсер Ігор Кондратюк, артист Ігор Білозір, хокеїст Ігор Карпенко, гімнаст Ігор Радівілов, футболісти Ігор Ощипко, Ігор Худоб'як, Ігор Шуховцев, письменники Ігор Костецький, Ігор Павлюк, поети Ігор Калинець, Ігор Римарук та інші.

Коли День ангела Ігоря?

Носії імені Ігор святкують свої іменини двічі на рік за церковним православним календарем:

18 червня;

2 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні тепер будуть усі головні церковні свята — після переходу церкви на новий календар.