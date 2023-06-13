Именины Игоря в 2023 году: все дни, когда Игорь празднует День ангела

Среди носителей этого имени князья, поэты, спортсмены и политические деятели

Мужское имя Игорь пусть на сегодняшний день не пользуется большой популярностью, однако имеет довольно большое распространение в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все Дни ангела Игоря в году.

Значение имени Игорь

До сих пор идут дискуссии о происхождении имени Игорь, — по самой распространенное версии, оно произошло от древнескандинавского имени Ингвар, что переводится как "тот, кого оберегает бог плодородия Фрейр". Согласно норвежской версии, имя Игорь может значить "стрелок", "лучник", по английской версии, — "степной воин", "пехотинец". Также есть славянская версия, по которой имя Игорь может брать начало от слов "игрок" или "игрища".

В христианский именослов имя Игорь вошло, когда был канонизирован великий князь Черниговский и Киевский Игорь (в крещении Георгий, в иночестве Гавриил) Ольгович.

Встречаются также такие формы имени как Игар, Игорек, Гор, Горя, Гога, Гора, Гоша, Игоряша, Игорка.

Среди известных носителей имени Игорь можно вспомнить такие лица как князь Киевский Игорь Рюрикович, князь Новгород-Сиверский и Черниговский Игорь Святославович, инженер Игорь Сикорский, физик и политик Игорь Юхновский, композитор Игорь Щербаков, шоумен Игорь Ласточкин, ведущий и продюсер Игорь Кондратюк, артист Игорь Билозир, хоккеист Игорь Карпенко, гимнаст Игорь Радивилов, футболисты Игорь Ощипко, Игорь Худобьяк, Игорь Шуховцев, писатели Игорь Костецкий, Игорь Павлюк, поэты Игорь Калинец, Игорь Рымарук и другие.

Когда День ангела Игоря?

Носители имени Игорь празднуют свои именины дважды в году по церковному православному календарю:

18 июня;

2 октября.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине теперь будут все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.