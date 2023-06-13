Іменини Гордія у 2023 році: всі дні, коли Гордій святкує День ангела

Це ім’я зустрічалося у давньогрецьких міфах

Чоловіче ім’я Гордій на сьогоднішній день є досить рідкісним, але все одно дуже давнім та цікавим. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Гордія протягом року.

Значення імені Гордій

Точне значення цього імені не встановлено, проте відомо, що воно прийшло до нас із Стародавньої Греції і фігурувало в міфах, — так, варто згадати хоча б перекази про "Гордіїв вузол", який зав’язав фригійський цар Гордій. За деякими версіями, ім’я Гордій може означати "володар", "цар", "король", "швидкий", "грізний".

Вважається, що носії імені Гордій зазвичай роботящі, скромні, спокійні, мають гарні манери і багато знайомих, проте часто закохуються та схильні до марнославства.

Коли День ангела Гордія?

Носії імені Гордій відзначають іменини двічі на рік за церковним православним календарем:

16 січня, — мученик Гордій Каппадокійський;

18 червня, — мученик Горгій (Гордій) Єгипетський.

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