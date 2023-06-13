Именины Гордея в 2023 году: все дни, когда Гордей празднует День ангела

Это имя встречалось в древнегреческих мифах

Мужское имя Гордей (Гордий) на сегодняшний день является довольно редким, но все равно очень древним и интересным. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Гордея.

Значение имени Гордей

Точное значение этого имени не установлено, однако известно, что оно пришло к нам из Древней Греции и фигурировало в мифах, — так, стоит вспомнить только предания про "Гордиев узел", который завязал фригийский царь Гордий. По некоторым версиям, имя Гордий может значить "властелин", "царь", "повелитель", "быстрый", "грозный".

Считается, что носители имени Гордей обычно трудолюбивы, скромны, спокойны, имеют хорошие манеры и много знакомых, однако влюбчивы и склонны к тщеславию.

Когда День ангела Гордея?

Носители имени Гордей отмечают именины дважды в году по церковному православному календарю:

16 января, — мученик Гордий Каппадокийский;

18 июня, — мученик Горгий (Гордий) Египетский.

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