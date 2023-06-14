Ось для чого потрібна кишенька на жіночих трусах

Точно не для зберігання речей та іншої дрібниці

Спідня білизна вже настільки давно стала невід’ємною частиною нашого повсякденного гардероба, що ми навіть не замислюємося про те, чому вона має такий вигляд та форму. Наприклад, як часто ви ставили собі питанням про те, навіщо виробники додають кишеньку на жіночих трусиках? Ні, це для зберігання речей.

Це не просто декорація або особливість, призначена для додаткового захисту від випадкових дотиків в область промежини. Про це пише The Sun.

Для чого кишенька на жіночих трусах

Вона існує у вашій спідній білизні виключно з метою забезпечити захист вашої інтимної зони. Ластовиці створюються з матеріалів, які відштовхують вологу та дозволяють шкірі дихати. Вони виготовляються з бавовни та інших матеріалів, які сприяють збереженню сухості та забезпечують гарну вентиляцію. Крім того, цей шматочок тканини добре вбирає вологу та знижує ризик зараження різними хворобами.

Прогрес у технологіях уможливив додавання в сучасну білизну непомітної бавовняної вставки, що значно підвищило комфортність трусів.

Раніше "Телеграф" розкрив секрет бантика на жіночих трусах. Він служить не лише як прикраса.