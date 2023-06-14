З легкістю видаляє навіть плями від фарби: приготуйте цей розчин та "врятуйте" свої речі

Головна хитрість у видаленні плям фарби з тканини – діяти швидко.

Домашні малярські роботи, домашні завдання малювання з дітьми, а може й просто хобі — все це може призвести до плям на своїх речах. Якщо швидко схаменутися, то позбутися такої неприємності можна дуже швидко і просто. На щастя, наші бабусі знають дивовижний засіб, який справляється з подібними плямами.

Виявляється, найпростіший спосіб позбавитися плям від фарби без особливих зусиль — це харчова сода, пише santeplus. Цей екологічно чистий продукт ефективно видаляє плями від фарб на водній основі, таких як акрилові та масляні завдяки абразивному ефекту.

Як вивести плями фарби з одягу харчовою содою

Вам знадобиться:

Трохи води

Чашка

Харчова сода

Оцет

Тканина з мікрофібри

Стара зубна щітка

Що потрібно робити:

Видаліть фарбу, що осіла на поверхні тканини. Використовуючи чисту тканину, промокніть пляму від фарби, щоб вона не розтікалася далі по тканині. Якщо пляма висохла, перейдіть відразу до наступного кроку.

Попередньо обробіть пляму від фарби. Наповніть раковину, цебро або таз водою. Додайте м’який мийний засіб і залиште тканину на годину в розчині. Ви також можете покрити пляму мийним засобом на 5 хвилин, перш ніж помістити її в мильну воду.

Після цього приготуйте пасту з харчової соди. Змішайте столову ложку харчової соди з кількома краплями води, щоб одержати густу консистенцію пасти. Нанесіть його на пляму пальцями або старою зубною щіткою і зачекайте близько десяти хвилин, доки розчин убереться у волокна тканини.

Після обробки харчовою содою оббризкайте пляму білим оцтом. Для кращого ефекту змішайте одну чашку оцту із чотирма чашками гарячої води. Ця суміш продуктів створить піну, яка допоможе вам зруйнувати пляму. Використовуючи м’який сухий рушник, протріть тканину. Якщо потрібно, повторіть операцію, щоб видалити залишки фарби.

Потім випрати джинси в пральній машинці з мийним засобом, вибравши високотемпературний режим.

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