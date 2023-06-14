З яким засобом не можна прати рушники: тканина стане колючою

Періть рушники правильно, щоб вони були пухнастими та м’якими

Через якийсь час після покупки рушники вже не такі шовковисті, як спочатку. Багато хто намагається повернути м’якість за допомогою столового оцту, але є більш ефективна альтернатива, проте не менш доступна.

Найголовніше, не періть рушники з кондиціонером для білизни. Через цей засіб волокна тканини грубіють, пише видання Express.

Так, через використання кондиціонера для білизни при пранні рушників на виробах накопичуються залишки мийного засобу. В результаті тканина стає колючою і неприємною на дотик. Тоді як один підручний продукт – харчова сода – усуне всі мильні відкладення.

Щоб повернути м’якість рушникам, слід випрати їх з харчовою содою. Можливо, доведеться здійснити кілька циклів, перш ніж засіб впорається із залишками пом’якшувача. Ви можете замочити жорсткі рушники в кристалах соди та воді на 10-15 хвилин, або ж додати соду прямо в пральну машину і випрати речі, як завжди. Харчова сода – дешевий компонент, який допоможе зробити рушники знову пухнастими, працює навіть краще за оцет.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо дехто додає у пральну машину лавровий лист. Про цей лайфхак мало хто знає. А ще ми писали про корисні хитрощі при пранні простирадла, які допоможуть його відбілити.