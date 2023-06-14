Як почистити басейн від листя та комах за лічені хвилини: сачок більше не потрібен

Геніальний спосіб швидко позбутися сміття в басейні

Немає нічого кращого, ніж басейн, в якому можна поніжитися під час спеки. Але будь-який власник басейну знає, що якщо залишити його відкритим у вітряний день або на ніч, на поверхні води з’явиться сміття та комахи.

Очищення басейну від сторонніх предметів вимагає часу, сил та додаткових пристроїв у вигляді сачка. Блогер @00waureb знайшла спосіб швидко та легко очистити басейн. Своїм лайфхаком вона поділилася в TikTok.

Все що потрібно для чищення басейну від комах — покривало або простирадло, яке не шкода намочити. Двоє людей беруться за краї простирадла й опускають їх у воду, а потім проходять по периметру басейну і в кінці підіймають тканину з води. Простирадло виступає в ролі великого сита або фільтра, на який збирається все сміття.

Процедура займе лише кілька хвилин та трохи зусиль. Після чого можна буде спокійно відпочити у басейні.

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