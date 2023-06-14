Худнути не доведеться: один засіб допоможе розтягнути джинси на один розмір

Джинси нескладно розтягнути в домашніх умовах

Усі мають у гардеробі джинси. Їх можна надіти практично з будь-якого випадку і почуватися комфортно. Але трапляється так, що після прання джинси дають значне усадження. Це не привід купувати новий денім чи садитися на дієту. Ситуацію досить легко виправити у домашніх умовах.

Одним зі способів розтягнути джинси в поясі поділилися TikTok. Блогер рекомендує змішати теплу воду з аміаком та перелити у пульверизатор. Потім потрібно добре збризкати джинси цим розчином і розтягувати руками. Після процедури джинси повинні просохнути на свіжому повітрі, і їх можна знову носити. Тепер вони точно мають застебнутись.

Щоб надалі запобігти неприємностям з джинсами, потрібно правильно їх прати. Фахівці рекомендують робити це лише за температури не вище 40 градусів м’якими засобами. Сушити джинси варто на вішалці для штанів — так вони збережуть форму.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися жовтих плям на одязі.