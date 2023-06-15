Чим замінити дорогу побутову хімію: на допомогу прийдуть три народні засоби

Це чудовий спосіб, щоб заощадити на базових речах

У будинку бажано щотижня проводити вологе прибирання, особливо, якщо почав осідати пил, адже це займає не так вже й багато часу. А щоб заощадити гроші й не купувати розрекламовані побутові засоби, господиням підказали лайфхаки, які працюють, і вони продемонструють той же ефект, що і "хімія".

Існує безліч народних засобів, які допоможуть позбутися різних забруднень на поверхнях, а також справитися з жиром і накипом. І, найімовірніше, їх можна знайти на кожній кухні. Що це за "чудо-засоби" розповів у своєму матеріалі "24 канал".

Які народні засоби можна використовувати замість побутової хімії

Оцет

Його можна використовувати не тільки під час приготування їжі, але й у процесі прибирання. Оцет чудово справляється з плямами на емальованих та металевих поверхнях, а ще засіб є відмінним помічником у боротьбі з жиром та нальотом. За допомогою оцту можна очистити і дзеркало, адже він не залишає розводів.

Сода

При прибиранні кухні або ванної кімнати харчова сода — незамінний засіб, тому що без проблем прибирає накип на чайнику, жирні плями на духовці, витяжці, залишки їжі на мікрохвильовій печі, а також чудово справляється із забрудненнями на кахлі.

Лимонна кислота

Вона справляється з будь-яким брудом, це відмінний засіб для миття посуду, скла та кранів, а в поєднанні з порошком лимонна кислота відмиє навіть найзабрудненіший унітаз або раковину. Ще засіб виступає природним абсорбентом, тому легко прибере неприємні запахи на кухні.

"Телеграф" писав раніше, як швидко та ефективно видалити жир з духовки. Господиням радять записати цінний і працюючий лайфхак.