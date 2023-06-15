Будинок наповниться приємним ароматом: експерт з прибирання поділилася рецептом освіжувача повітря

Простий спосіб позбутися неприємного запаху в будинку

Приємний аромат у квартирі чи будинку завжди додає затишку та створює відчуття чистоти. Щоб наситити приміщення запахом свіжості або квітів, не обов’язково користуватися покупними освіжувачами повітря. Такий засіб можна виготовити самостійно з доступних компонентів.

Рецептом ароматизуючого засобу для будинку поділилася експерт із прибирання Кері. За її словами, саморобний освіжувач повітря виконуватиме не лише свою пряму функцію, а ще й дезінфікуватиме приміщення.

Для створення освіжувача повітря знадобиться підігріта вода, спирт та ополіскувач для білизни. Всі ці компоненти потрібно вилити в пляшку з пульверизатором і добре струсити, щоб вони змішалися. Потім розпорошіть засіб по всьому будинку і в ньому цілий день стоятиме приємний аромат.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися запаху смаженого у квартирі.