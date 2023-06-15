Навіщо прасувати праскою звичайну сіль: лайфхак, який потрібно взяти на замітку

Розкриваємо, у чому полягає хитрість

Іноді деякі виконують незвичайну дію: вони поміщають аркуш паперу на дошку для прасування, посипають його звичайною кухонною сіллю і розпочинають прасування. На перший погляд, цей процес може викликати дивне почуття і здатися безглуздим.

На поверхні праски часто утворюється нагар та інші забруднення, які можуть зіпсувати при прасуванні одяг. У магазинах можна знайти різні засоби для очищення підошви пристрою, але вони не завжди ефективні та коштують дорого. На щастя, проблему можна легко вирішити, використовуючи звичайну сіль, пише cpykami.

Як прибрати нагар з праски

Покладіть трохи дрібної солі на аркуш пергаментного паперу. Підігрійте праску і поводьте її над сіллю кілька хвилин. Цього достатньо, щоб повністю очистити підошву праски від усіх плям та бруду. Регулярно виконуйте цю просту процедуру, щоб зберегти праску в ідеальному стані.

Раніше ми писали, як потрібно випрати чоловічу сорочку, щоб її прасування більше не викликало проблем. Є шість поетапних правил. Також ми розповідали, як очистити підошву праски за допомогою аспірину – нагар злізе миттєво.