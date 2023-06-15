Надасть блиск вашому взуттю і не тільки: три способи застосування бананової шкірки

Хороша господиня завжди знайде застосування марним, на перший погляд, речам

Багато людей часто відправляють у відро для сміття речі, які можуть принести у побуті неоціненну користь, наприклад, використані чайні пакети або бананову шкірку. Насправді шкірка від фрукта має безліч способів застосування, про які відомо далеко не всім.

Після того, як поласуєте бананом, залиште його "одяг", тому що він може стати добривом, засобом для очищення взуття і навіть заспокоїти роздратовану шкіру. Детальніше розповіли експерти у матеріалі видання Meta.

Як у побуті застосувати бананову шкірку

Спосіб №1 – Добриво

Висушіть шкірку фрукта, перетріть її в порошок і покладіть у трилітрову банку, потім залийте кип’яченою водою. Поставте розчин у темне прохолодне місце на 2 дні. Після цього розбавте з водою у співвідношенні 1:2 та удобрюйте рослини.

Спосіб №2 – Крем для взуття

Візьміть шкірку банана і протріть м’якою стороною ваше взуття, а потім відразу відполіруйте серветкою поверхню черевиків, видаливши з неї сліди м’якоті. Такий простий спосіб допоможе очистити взуття від забруднень і додасть йому блиску.

Спосіб №3 – Засіб для лікування шкіри

Бананову шкірку можна також застосувати як заспокійливий засіб. У ній містяться вітаміни та антиоксидантні речовини, які допомагають заспокоїти свербіж та запалення, а також зменшують сухість шкіри.

"Телеграф" писав раніше, що людство може залишитися без бананів. Дослідники назвали причину та розповіли, як цього можна уникнути.