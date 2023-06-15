Шість простих трюків, щоб відлякати мух від вашої кухні: дешево та дієво

Впоратися з надокучливими комахами дуже легко, якщо слідувати зрозумілим порадам

Влітку проблема з комахами у будинку загострюється. Ви можете купувати магазинні репеленти або робити пастки для мух своїми руками, проте легше запобігти появі небажаних крилатих.

Щоб на кухні не було мух, дотримуйтесь шести простих правил. Про дієві та дешеві лайфхаки пише видання Express.

Правило №1. Тримайте відро для сміття подалі від прямих сонячних променів

Проста порада допоможе уповільнити процес розкладання відходів. Це зменшує ймовірність, що личинки комах опиняться у сміттєвому баку.

Правило №2. Проверніть трюк із оцтом

Оцет не тільки зробить ваш кухонний кошик чистим, але й запобігатиме появі небажаних комах. Змішайте розчин з рівних частин води й оцту в пульверизаторі, обприскайте відро для сміття, а потім губкою для миття посуду очистіть внутрішню і зовнішню частину ємності.

Якщо мошки вже опинилися на дні бака для сміття, то дійте оперативно. Просто змішайте одну частину оцту з двома частинами окропу і вилийте у відро для сміття.

Правило №3. Витріть пролиті рідини

Будь-які бризки жиру на зовнішній стороні відра для сміття або частинки їжі відразу ж залучать мух. Щоб запобігти цьому, використовуйте каву, яка легко прибирає жир. Для цього насипте дві чайні ложки кавової гущі на вологу тканину та зітріть жирні плями.

Крім того, ви можете насипати трохи кавової гущі на дно відра для сміття перед тим, як одягнути новий мішок. Такий трюк усуне неприємні запахи.

Правило №4. Використовуйте харчову соду

Простий спосіб "захистити" кухню від мух: насипати харчову соду на дно смітника або мішка для сміття. Коли мінятимете пакет, не забудьте повторити цей лайфхак з харчовою содою.

Правило №5. Спробуйте лайфхак із лимоном

Щоб смітник пахнув свіжістю, використовуйте популярний цитрус. Для цього помістіть на дно ємності лимон, залиште його на 20 хвилин, протріть половинкою лимона внутрішню поверхню, а лише потім поміщайте чистий пакет для відходів.

Правило №6. Застосуйте засіб для миття посуду

Проста рідина для миття посуду – ефективний спосіб, щоб позбутися мікробів та запобігти зараженню личинками мух. Ви можете вимити сміттєвий бак губкою для миття посуду та відповідною рідиною. Або наповніть бак гарячою водою і рідиною для миття посуду, залиште на 10 хвилин, злийте воду і витріть ємність тканиною.

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