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Як позбутися мишей в оселі за 1 раз: простіше не буває

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Миші залишать вашу оселю на довгий час
Миші залишать вашу оселю на довгий час

Пастки та отрути для цих гризунів зовсім не потрібні

Миші — це небажані гості, які завдають шкоди продуктам та меблям. Гризуни мають вміння проникати в тісні щілини і стрибати на висоту, що перевищує їх власний ріст в кілька разів.

Якщо ви зіткнулися з проблемою появи мишей у своїй оселі і хочете уникнути зайвого клопоту, ось невелика підказка, яка може вам допомогти. Просто додайте до борошна ще один інгредієнт, і миші більше не будуть "тішити" вас своєю появою. Про це пише cpykami.

Як прибрати мишей з оселі

Візьміть рівні частини борошна та алебастру (або гіпсу) і з’єднайте їх у мисці. Розсипте отриману суміш в областях, де активно присутні гризуни. Бажано розташувати недалеко від них ємність із водою, щоб прискорити процес. Таким чином, проблема з мишами буде вирішена в найкоротший термін.

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#Гризуни #Миші #Лайфхак