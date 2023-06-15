Чотири хвилини — і банки з кришками готові: спосіб стерилізації від Клопотенка

Знадобиться каструля та друшляк

Ми розповідали, як варити цікаве липове варення. Як і будь-яке інше варення, воно зберігається лише за умови якісно простерилізованих банок.

Цікавим способом стерилізації поділився шеф-кухар Євген Клопотенко. Так на банку потратиться всього чотири хвилини. Секрет полягає у використанні каструлі та друшляку.

Для стерилізації візьміть каструлю, у яку стає друшляк. Налийте зовсім трохи води, щоб вона не торкалася дна друшляка — за принципом парової бані. На нього поставте вверх дном банку, зробіть середній вогонь і стерилізуйте приблизно чотири хвилини. Може бути трішки більше або менше — банка повинна всередині покритися конденсатом, а коли всі краплинки зникнуть — тара готова. За потреби в каструлю доливайте воду.

Що ж до кришок, то тут усе ще простіше. Викладіть їх у сотейник, залийте водою, доведіть до кипіння і стерилізуйте хвилину. Залиште в окропі до того моменту, як будете закривати.

Перед закриванням банки обережно дістаньте кришку і дайте трохи підсохнути. Також ми розповідали, як зробити смачну заготовку із часникових стрілок.