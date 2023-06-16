Так підлогу майже ніхто не миє: хитрість економних домогосподарок

Покупні засоби більше не знадобляться

У житлових приміщеннях потрібно регулярно проводити вологе прибирання. Якщо в будинку є тварини, то мити підлогу бажано щодня, а то й кілька разів на день. Це спричиняє збільшення рахунків за воду. Плюс до всього, для якісного очищення поверхні простого миття недостатньо і необхідно використовувати додаткові засоби.

Зазвичай господині додають у цебро покупний універсальний засіб для миття. Але його можна замінити саморобним. Зроблений своїми руками розчин для підлоги заощадить кошти, воду та позбавить від забруднень та неприємного запаху.

Досвідчені господині готують засіб для миття підлоги з додаванням оцту. Для наведення порядку у приміщенні середніх розмірів вистачить лише 1 літра цього розчину. У ємності потрібно змішати 4 столові ложки солі, 2 столові ложки оцту та літр води.

Отриманий розчин потрібно вилити на підлогу, намагаючись розлити воду максимально великою площею і пройтися по підлозі шваброю. Коли вся підлога в кімнаті буде оброблена, необхідно протерти її насухо.

Оцет часто використовується в побуті для боротьби з неприємними запахами, а сіль чудово збирає бруд і не залишає липких слідів на поверхні. Разом ці засоби ідеально очищають підлогу.

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