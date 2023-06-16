Десять хвилин і готово: дивовижна суміш із підручних матеріалів прочистить засмічення в раковині в найкоротший термін

Ця суміш розчиняє всі залишки, навіть найстійкіші.

Волосся, мило, вапняк і т.д — все, що накопичується в наших раковинах і душових стоках, зрештою їх забиває. Щоб обійтися без допомоги сантехніка у розв'язанні цієї проблеми, ділимося з вами ефективним лайфхаком.

Існує багато хімічних засобів, які добре прочищають труби та каналізацію, але можна обійтися і без цього, пише santeplus. Скористайтеся однією найпростішою сумішшю популярних продуктів і забудьте, що у вас колись був засмічення в раковині.

Як позбудеться засмічення в раковині

Відмінним засобом для розв'язання цієї проблеми є суміш цих двох інгредієнтів — харчової соди та оцту. Разом вони запускають хімічну реакцію, яка дозволяє розчинити закупорку, а кипляча вода допомагає її усунути.

Ось кроки, яким потрібно слідувати:

Спочатку налийте каструлю з окропом у слив. Потім продовжте операцію, наливши чашку харчової соди, чашку води та чашку оцту туди. Залишіть на 5-10 хвилин. Знову злийте окріп у каналізацію.

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