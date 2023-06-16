Комарі та мухи забудуть дорогу до вашої оселі: дешеві натуральні способи захисту від шкідників

Щоб позбутися комах необов’язково використовувати хімію

Мухи та комарі – це шкідливі комахи, присутність яких у будинку може доставити безліч проблем: як просто роздратування від звуку, так і різні хвороби. Тому з ними потрібно ефективно боротися, як тільки починається "їхній сезон".

На щастя, їх можна відлякати без хімікатів за допомогою ефективних та натуральних трюків, які працюють у найкоротший термін, пише портал santeplus. Загляньте на кухню, всі потрібні продукти там.

Як позбутися мух і комарів

Гвоздика

Комахи, що літають, такі як мухи, ненавидять запах гвоздики. Щоб скористатися її репелентними властивостями, просто помістіть миску, наповнену сушеною гвоздикою, в місця, які часто відвідують мухи.

Яблучний оцет

Запах яблучного оцту приваблює мух та комарів. Змішайте в мисці 3 столові ложки яблучного оцту і кілька крапель рідкого мила. Комах привабить аромат, і вони потраплять у цю в’язку рідку пастку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися мух у житлі. Дійсну пастку легко виготовити своїми руками.