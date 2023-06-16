Як мити багаторазову пляшку для води: багато хто робить це неправильно

Багаторазову пляшку для води слід мити після кожного використання, щоб запобігти накопиченню бактерій

Багаторазова пляшка для пиття подорожує з власником усюди — у транспорті, спортзалі, кафе, на прогулянці й т.д. Мабуть, це найпоширеніший посуд для пиття. Як тільки вона випорожнюється, її одразу ж наповнюють водою і продовжують використовувати, ігноруючи процес належного очищення. Але якщо регулярно не вимивати пляшку для води, це може призвести до накопичення бактерій, плісняви та інших забруднень.

Як часто потрібно мити багаторазову пляшку для води

В ідеалі, пляшку для води потрібно мити після кожного використання. Якщо ви рідко використовуєте її, можна мити її раз на кілька днів. Якщо у пляшку для води ви можете налити смузі, коктейль, або іншу рідину, дуже важливо очистити пляшку відразу після того, як ви її випорожните.

Чим вимити багаторазову пляшку для води

Для щоденного очищення мийте багаторазову пляшку для води, як і будь-який інший посуд.

Ретельно промийте пляшку теплою водою, щоб видалити рідину і сміття, що залишилася. Вимийте всі компоненти пляшечки (корпус, кришку та мундштук) гарячою водою з миючим засобом. Використовуйте щітку для пляшок, щоб очистити внутрішню частину. Промийте гарячою водою, щоб видалити залишки рідини для миття. Дайте пляшці повністю висохнути на повітрі перед повторним збиранням.

Якщо ви якийсь час нехтували очищенням пляшки для води, на ній, ймовірно, скупчилися бактерії або бруд. Для видалення будь-яких небажаних речовин може знадобитися глибоке очищення.

Наповніть пляшку гарячою водою та додайте столову ложку харчової соди. Залишіть пляшку замочуватися щонайменше на годину або на ніч, залежно від ступеня забруднення.

Після замочування використовуйте щітку для пляшок або губку, щоб почистити внутрішню частину пляшки, приділяючи особливу увагу важкодоступним місцям. Використовуйте зубну щітку, щоб почистити дрібні деталі пляшечки. Ретельно промийте пляшку. Дайте пляшці повністю висохнути на повітрі перед повторним збиранням.

Як чистити соломинку

Як і корпус вашої пляшки, багаторазові соломинки також можуть містити бактерії та мікроби. Після кожного використання необхідно промити багаторазову соломинку під гарячою водою, щоб видалити залишки рідини або сміття. Почистьте соломинку всередині та зовні за допомогою щітки для очищення. Щоб продезінфікувати соломинку, виконайте наведені нижче дії.

Змішайте одну частину води з однією частиною білого оцту. Замочіть соломинку у суміші на кілька хвилин. Промийте соломинку гарячою водою. Дайте соломинці повністю висохнути перед використанням.

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