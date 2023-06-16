Влітку без цього ніяк: 6 способів охолодити салон авто без кондиціонера

Бюджетні але дієві лайфхаки стануть в пригоді цього літа

Літня спека не тільки заважає спати ночами, а й створює дискомфорт під час поїздки в авто. Не всі машини оснащені кондиціонерами, тому автолюбителям доводиться вдаватися до хитрощів, щоби навіть влітку було комфортно їздити.

На порталі "Укр-Прокат" розповіли, як охолодити салон авто підручними засобами. Ці лайфхаки стануть у пригоді всім власникам автомобілів.

Мокрий обдув

Для цього способу вам знадобиться волога ганчірочка або рушник. Перед використанням змочіть її добре в холодній воді, після чого розвісьте на дефлектори. За рахунок цього повітря в машині буде остигати і заразом зволожуватися. У міру висихання тканини її потрібно буде знову змочувати у воді.

Крім того, відкривайте вікна в автомобілі, щоб повітря циркулювало і не застоювалося в салоні.

Портативні кондиціонери та вентилятори

Ще одним бюджетним варіантом є портативні вентилятори. Щоб охолодити салон влітку, встановіть їх над лобовим склом на присосці або наклейте на липку стрічку або двосторонній скотч до бортової панелі. Такі пристрої можуть працювати як від батарейок, так і від акумулятора.

Щодо кондиціонерів, то вони підійдуть більше для великогабаритних та вантажних авто. У їхній установці немає нічого складного, а кріпити можна навіть на дах авто. Також є бюджетні штатні моделі з фільтром та зволоженням повітря.

Лід

До появи автомобільних кондиціонерів власники автомобілів часто рятувалися саме великими шматками льоду. Покладіть шматок льоду біля вентиляційного отвору. Найкраще покласти його на піддон, щоб крига не розтеклася по салону, коли почне танути. Також не забувайте відкривати вікна, щоб циркулювало повітря.

Якщо вам не хочеться возитися з льодом, то заморозьте перед дорогою пляшки з водою. Чим більший обсяг, тим довше вона буде розмерзатися. Щоб не було патьоків, достатньо загорнути пляшки у рушник. А якщо заморозити питну воду в цих пляшках, то це вирішить ще й питання вгамування спраги в дорозі, коли лід почне танути.

Термоплівка

У сучасному світі великий вибір плівок для скла, а також атермальне тонування. Це покриття врятує салон від потрапляння прямих сонячних променів і, як наслідок, в автомобілі буде не так спекотно. Але варто зазначити, що це задоволення не з дешевих.

Сонцезахисна шторка

Шторка з поліестеру та фольги кріпиться на лобове скло автомобіля та підтримує комфортну температуру в салоні. Крім того, вона перешкоджає проникненню всередину авто прямих сонячних променів, завдяки чому повітря в салоні не нагрівається. Також вона захищає панель приладів автомобіля від перегріву та вигоряння.

Кріпиться шторка за допомогою присосок або встановлюється на панель. Це чудовий бюджетний варіант, який підходить для будь-яких авто.

Прохолодне паркування

Без кондиціонера охолодити салон авто нижче, ніж температура на вулиці, не вдасться. Але можна спробувати зробити так, щоб температура всередині автомобіля була на одному рівні з вуличними показниками. Для цього намагайтеся паркувати автомобіль у тіні, щоб пряме сонячне проміння не проникало в салон, і він не нагрівався.

Якщо ніяк не вдалося знайти тінь, розгорніть машину багажником до сонця – це ненадовго врятує салон. Після повернення в машину, ненадовго відчиніть всі двері і відразу не сідайте в авто — дайте гарячому повітрю вийти назовні.

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