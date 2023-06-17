Таропрогноз на 18 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

День буде непростим

Неділя, 18 червня 2023 року, багатьом принесе потрясіння і зміни, проте більшості це піде на користь.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на вісімнадцятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Самітник, перевернута Вісімка пентаклів, Десятка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Самітник

Особливо прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, — карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою, ніж раніше. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.

Перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але потім розчарувалися у справі та втратили бажання рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. Ваші плани можуть накритися мідним тазом, проте зовсім не обов’язково, що це стане для Вас трагедією, — можливо це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно, після чого життя стане кращим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні до кінця місяця за картами Таро.