Як видалити іржу на інструментах: найдешевший спосіб
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Вам не знадобиться нічого надприродного
Дуже часто інструменти страждають від появи на їх поверхні іржі, але існує простий і ефективний спосіб позбутися її. Якщо знати, як приготувати цей перевірений роками засіб, інструменти можна швидко відновити і повернути їм колишній блиск.
Ваші робочі інструменти будуть як нові завдяки одному простому методу. Вам знадобиться тільки копійчані інгредієнти, а саме перекис водню, лимонна кислота та звичайна вода, пише cpykami.
Як прибрати іржу з інструментів
Для приготування засобу, який видаляє іржу, потрібно розчинити 20 г лимонної кислоти в 100 мілілітрах води. Потім додайте 15 мілілітрів перекису водню в отриманий розчин. Якщо потрібно почистити більше інструментів, збільште кількість інгредієнтів. Ефект від використання засобу стане помітним за кілька годин. Однак, щоб інструменти стали ідеально чистими, рекомендується залишити їх у розчині на 12 годин.
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