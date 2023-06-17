Як видалити іржу на інструментах: найдешевший спосіб

Вам не знадобиться нічого надприродного

Дуже часто інструменти страждають від появи на їх поверхні іржі, але існує простий і ефективний спосіб позбутися її. Якщо знати, як приготувати цей перевірений роками засіб, інструменти можна швидко відновити і повернути їм колишній блиск.

Ваші робочі інструменти будуть як нові завдяки одному простому методу. Вам знадобиться тільки копійчані інгредієнти, а саме перекис водню, лимонна кислота та звичайна вода, пише cpykami.

Як прибрати іржу з інструментів

Для приготування засобу, який видаляє іржу, потрібно розчинити 20 г лимонної кислоти в 100 мілілітрах води. Потім додайте 15 мілілітрів перекису водню в отриманий розчин. Якщо потрібно почистити більше інструментів, збільште кількість інгредієнтів. Ефект від використання засобу стане помітним за кілька годин. Однак, щоб інструменти стали ідеально чистими, рекомендується залишити їх у розчині на 12 годин.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати нагар із праски. Проблему можна легко вирішити, використовуючи звичайний кухонний інгредієнт.