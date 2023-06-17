У кухні буде ідеальна чистота: як позбутися безладу на стільниці

Дотримуйтесь цих простих правил, щоб стільниця була чистою

Кухонні столи використовуються для різних завдань та предметів. Крім приготування їжі, вони також можуть стати місцем для чеків і записок, приладів, що рідко використовуються, і навіть випадкових предметів з інших кімнат. Все це призводить до безладдя і робить перебування на кухні незатишним.

"Телеграф" розповість, як оптимізувати простір на кухні, щоб вона знову стала затишною.

Залишіть на стільниці тільки ті побутові прилади, які ви постійно використовуєте. Кавоварка, мікрохвильова піч і мультиварка включаються щодня. А ось міксер та кухонний комбайн, які займають багато місця, краще прибрати зі стільниці.

Зберіть усі інструменти та розсортуйте. Позбавтеся дублів і зламаного кухонного начиння. Зберігайте лише гострі інструменти, що піддаються заточенню.

Якнайбільше інструментів сховайте в розділені ящики. Використовуйте магнітну стрічку на стіні, щоб зберігати на ній ножі та інші інструменти для приготування їжі. Це значно заощадить місце на стільниці.

Застосуйте аналогічний підхід до позбавлення від безладу щодо спецій, олій та соусів, які часто накопичуються на стільницях. Спеції та соуси, що рідко використовуються, сховайте в шафку.

Встаньте перед плитою, раковиною та холодильником. У вас завжди має бути принаймні одне вільне місце для охолодження каструлі, посуду, що очікує на миття, або пакета з продуктами, який потрібно розпакувати. Очистить ці області. Перемістіть зайвий посуд у шафи.

Не використовуйте стільницю для зберігання записок, чеків, листівок з магазинів та інших речей. Для записника з рецептами можна використовувати підвісні полички.

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