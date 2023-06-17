Дорогі засоби не знадобляться: як зробити так, щоб ламінат блищав

Ламінат потребує регулярного очищення від сміття та забруднень

У приміщенні потрібно періодично витирати пил і мити підлогу, а якщо в будинку є діти чи тварини, тоді цю процедуру необхідно проводити щодня. Якщо у вас ламінат, тоді можна спростити процес прибирання і додати вашій підлозі блиску.

Ламінат не вимагає особливого догляду, але хочеться, щоб він завжди був чистим. Багато господинь під час миття покриття використовують спеціальні миючі засоби, але гроші витрачати не обов’язково. Надати ламінату блиску можна за допомогою простих засобів, про які експерти розповіли у матеріалі видання Belnovosti.

Як зробити так, щоб ламінат блищав

Спирт

За допомогою цього засобу господині можуть покращити зовнішній вигляд ламінату. Достатньо розвести половину чарки спирту у воді та протерти розчином вже чисту підлогу. Його слід використовувати у маленьких дозах, інакше засіб здатний залишити світлий слід на поверхні.

Оцет з лимоном

Позбавити ламінат від бактерій, забруднень і надати йому блиску допоможе столовий оцет разом з лимонною кислотою. Візьміть воду, додайте до неї по дві ложки цих засобів, перемішайте, а потім помийте розчином підлогу. Дочекайтеся повного висихання.

"Телеграф" писав раніше, чим протирати вікна, щоб вони завжди блищали. Знайдено простий, але ефективний спосіб.