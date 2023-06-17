Якщо порошок не справляється: чим можна легко випрати плями вишні на одязі

Вишневий сік — потужний забруднювач, який буває складно вивести

Літом є безліч способів, як отримати пляму на улюбленому одязі, це можуть бути плями від трав, фарб, фруктів або ягід. Якщо на вашу річ потрапив вишневий сік, не потрібно засмучуватися, адже є різні варіанти позбутися плями в домашніх умовах.

Найшвидше відчистити свіжу пляму, тому не затягуйте з пранням. Експерти в матеріалі видання Veseldom поділилися ефективними засобами, які позбавлять проблеми і ваша річ знову виглядатиме як нова.

Як випрати вишневі плями на одязі

Кухонна сіль

Ця приправа знайдеться на будь-якій кухні та допоможе швидко вивести забруднення. Достатньо взяти трохи солі, змішати з водою, щоб вийшла "кашка" і нанести її на проблемну ділянку. Залиште річ на 10 хвилин, а потім виперіть в гарячій воді з миючим засобом для посуду.

Столовий оцет

Візьміть оцет, змішайте зі свіжим лимонним соком в однакових пропорціях, а потім губкою або ватним диском потріть пляму. Щоб не утворився навколо плями ореол, промокати починайте від країв до центру. Після цього відправте річ у прання. За потреби можете повторити процедуру.

Господарське мило

Це надійний засіб для чищення, якому під силу впоратися як зі свіжими, так і зі старими плямами. Добре намильте проблемну ділянку і залиште на 15-20 хвилин. Після цього залийте річ на півгодини окропом і віперіть звичайним способом.

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