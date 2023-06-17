Газована вода довго не видихнеться: переверніть цей трюк із пляшкою

Напій довго залишатиметься смачним

У спеку приємно вгамовувати спрагу газованою водою. Але після першого відкриття пляшки, як би щільно не закручувалась кришка, газ швидко вивітрюється. Чим менше залишається напою, тим швидше видихається газ.

Коли в пляшці опиняється багато місця, повітря вже не може забезпечити достатнього тиску, щоб утримати газ. Але є хитрість, яка допоможе довше зберігати напій таким, ніби ви нещодавно відкрили пляшку.

Щоб газування видихалося не так швидко, перед тим, як закрутити кришку, стисніть руками низ пляшки так, щоб видавити максимально можливу кількість повітря. Коли пластик деформувався і стінки практично зімкнулися, можна закрити пляшку кришкою. Завдяки цьому лайфхаку газована довше зберігатиме свої властивості.

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