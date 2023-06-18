Які речі в жодному разі не можна прати разом: небезпечно для здоров’я

Недостатньо просто закинути все в барабан

Коли людина збирається прати свої речі, вона думає, що все, що їй потрібно зробити, це просто взяти їх із кошика для брудної білизни, покласти в пральну машину, додати порошок, вибрати режим прання та піти займатися своїми справами. Однак не все так просто.

Не всі речі можна прати, не роздумуючи, наприклад, рекомендується прати світлі тканини окремо від чорних або кольорових, пише pixelinform. Крім того, необхідно пам’ятати про використання делікатного режиму прання для виробів із вовни та шовку.

Люди часто не враховують, що рушники, чи то для ванни, чи кухні, не слід поєднувати разом у машині. На кухонних рушниках накопичується безліч бактерій, включаючи небезпечну для здоров’я людини кишкову паличку.

Не завжди люди використовують кухонний рушник тільки для витирання рук. Ним можуть протерти також стіл, на якому накопичилося багато бруду. Коли настає час прання, люди іноді без роздумів кидають кухонні рушники разом з рештою речей, що може призвести до зараження всіх тканин.

Як правильно прати кухонні рушники

Щоб захистити себе та очистити рушники, достатньо провести для них окремий цикл прання. Таким чином вони стануть чистими, і можна буде ними користуватися безпечно.

Для таких речей слід використовувати гарячу воду і додавати не тільки пральний порошок, але й дезинфікуючий засіб, який ефективно бореться з бактеріями. Рекомендується прати банні та кухонні рушники раз на 7-10 днів.

Раніше ми писали, чим замочити кухонні рушники перед пранням. Відмінний спосіб позбутися засмальцьованих плям.