Якими двома підручними засобами натерти вікна, щоб вони сяяли: спритний трюк

Все необхідне для очищення вікон знайдеться у будинку

Відмити вікна без розводів – це ще те завдання. З очищенням гарантовано впораються два підручні засоби, які діють більш ефективно, ніж деякі магазинні продукти для миття вікон.

Щоб вікна сяяли від чистоти, натріть їх оцтом та харчовою содою. Докладніше про дієвий лайфхак розповіло видання Express.

Яскраве літнє сонце оголює брудні вікна. Щоб поверхня блищала, її потрібно правильно очистити. Досягти ідеального результату допоможе харчова сода: через свої лужні властивості вона може розчиняти органічні сполуки, такі як бруд і жир. Крім того, мінеральна структура розпушувача забезпечує м’яку абразивну очистку, не залишаючи подряпин на склі.

Як мити вікна:

Серветкою з мікрофібри видаліть пил з вікна перед миттям. Приготуйте спрей із однієї частини столового оцту та 10 частин теплої води. Для додаткового блиску посипте тканину харчовою содою, перш ніж додавати розчин, і це полегшить процес очищення. Нанесіть спрей на ганчірку, рівномірно протріть скло.

Не менш важливо приділити увагу і віконним рамам, які можуть забруднитися. Зазвичай тут достатньо мильної води та губки (але не кольорової, а білої, щоб барвник не пофарбував пластик). Якщо ж потрібно більше, то раніше "Телеграф" розповідав, як відбілити віконні рами.