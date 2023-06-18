Може призвести до біди: не повторюйте цей лайфхак із мережі

Безневинна, на перший погляд, порада може мати дуже серйозні наслідки

У соцмережах і на різних сайтах можна зустріти дуже багато тямущих порад, які полегшують побут. Але деякі з них можуть завдати шкоди. Так, фахівці не рекомендують додавати в бачок унітаза одну з саморобних сумішей, тому що це може призвести навіть до пориву сантехніки. Ще один потенційно небезпечний лайфхак передбачає боротьбу із забрудненнями на індукційній плиті.

У TikTok стає популярним ролик із порадою помістити аркуш паперу чи паперову серветку між індукційною плитою та каструлею або сковородою під час приготування їжі.

Такий лайфхак краще не повторювати

Може здатися, що це геніальне рішення, що дозволяє уникнути подряпин на склі та полегшити його очищення. Але насправді все набагато складніше і небезпечніше, ніж здається. Хоча індукційна плита не нагріває посуд вогнем, папір, поміщений між тарілкою і каструлею, може сильно нагрітися і, як наслідок, викликати пожежу.

Папір може горіти за температури трохи вище 200ºC без прямого полум’я. Якщо у вас занадто гаряча сковорода, то легко досягти цієї критичної температури. Важливо розуміти, що ризик займання набагато переважує очевидні переваги цього лайфхака для захисту від забруднень.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна використовувати пігулки від посудомийної машинки для чищення меблів.