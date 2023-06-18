Що потрібно зробити з одягом перед пранням, щоб випрати сліди поту: спритний трюк

Навести лад з улюбленою річчю дуже просто, якщо зробити одну хитрість перед завантаженням пральної машини

Влітку на одязі часто з’являються плями в зоні пахв. Причиною забруднення стає піт чи дезодорант. Відмити такі сліди не завжди легко, але простий лайфхак допоможе повернути вашим речам гарний вигляд.

Щоб очистити одяг від слідів поту, перед пранням зробіть маленьку хитрість. Докладніше про спритний трюк розповідає видання The Sun.

Як відіпрати одяг від плям поту та дезодоранту:

Виверніть річ, перш ніж приступити до очищення. Розпорошіть на забруднену ділянку холодну воду. Нанесіть на плями рідкий пральний порошок. За допомогою старої зубної щітки утріть у тканину мийний засіб. Після того, як рідина покриє всі ділянки зі слідами поту чи дезодоранту, залиште річ на 15-20 хвилин. Помістіть у пральну машину та періть із іншим одягом, як зазвичай.

Крім того, допоможе відбілити одяг від плям поту проста дія – сушіння речей на вулиці у ясну погоду. Сонячне світло — природний дезінфікувальний засіб, який посилить результат після прання.

Варто визнати, що подібні жовті плями з’являються не тільки на одязі, можуть постраждати і головні убори. Раніше "Телеграф" розповідав, як освіжити кепки та капелюхи, забруднені потом.