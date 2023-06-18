Білий колір кросівок засліпить очі: чим натерти взуття, щоб було як нове

Суміш підручних інгредієнтів поверне білизну вашому взуттю

Біле взуття – чудовий варіант для літніх образів. Однак кросівки чи кеди згодом забруднюються і стають не такими красивими, якими були спочатку. На щастя, повернути білизну взуттю дуже просто.

Щоб відмити білі кросівки або кеди, використовуйте суміш підручних продуктів. Все, що вам потрібно, це три інгредієнти: харчова сода, рідина для миття посуду та зубна паста. Про ефективний лайфхак розповідає видання The Sun.

Як очистити біле взуття:

Для початку змішайте 2 столові ложки харчової соди з рівними частинами засобу для миття посуду та 1 столову ложку зубної пасти. Нанесіть виготовлену пасту на взуття щіткою і залиште на 10 хвилин. Покладіть взуття у пральну машину, щоб вимити залишки суміші. Якщо вироби так прати не можна, то ретельно прополощіть вручну.

Додамо, що проблематичними може бути не тільки миття білих кросівок або кедів. Це взуття зазвичай носять з білими шкарпетками, які після кількох прань стають сірими або жовтими. Однак два ефективні способи відбілять шкарпетки, про них докладніше розповідав "Телеграф" раніше.